13. dakikada Takefusa Kubo Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

Villarreal, Carlos Bacca ile 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. 2-0

El Madrigal Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanıyor.

Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya gelecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - VILLARREAL ÖNE GEÇTİ 13. dakikada Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı. 1-0

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 20. dakikada Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti. 2-0

YATABARE VURDU KALECEİ ÇIKARDI 26. dakikada Sivasspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr ortaladı, Yatabare'nin yine penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Rulli parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Stat: La Ceramica (El Madrigal)

Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Viktor Matyash (Ukrayna)

Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Alejandro Rodriguez, Coquelin, Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode.

Goller: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Carlos Bacca (Villarreal)