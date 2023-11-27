Sivasspor Trabzonspor'u konuk ediyor

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı Volkan Bayarslan yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğe getirilmesiyle yükselişe geçen bordo mavililer, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde mağlubiyet yaşamadı.

Abdulah Avcı ile 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Trabzonspor, aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

Karadeniz ekibinin yüzü son sezonlarda Sivas'ta gülmüyor.

Yiğidolara karşı dış sahada en son 2017'de kazanan Trabzonspor, Sivas'ta oynanan son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo mavililer, rakibini yenerek bu olumsuz seriye de son vermeyi hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor'da ise işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor.

2 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlılar, bu sezon çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Sivas ekibi, Trabzonspor karşısında hem kötü gidişi sonlandırmak hem de bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Yunus Emre, Saiz, Charisis, gerson, Emrah, Manaj.

Trabzonspor: Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir (Bakasetas), Pepe, Visca, Onuachu.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez