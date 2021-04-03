Sivasspor Trabzonspor'u konuk ediyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Son 2 maçtan galip ayrılan Demir Grup Sivasspor Trabzonspor karşısından galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde 9. sırada yer alan Sivasspor oynadığı 29 maçtan 40 puan topladı.
55 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor ise rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.
25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
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