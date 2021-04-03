Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Sivasspor Trabzonspor'u konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Trabzonspor'u ağırlayacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Son 2 maçtan galip ayrılan Demir Grup Sivasspor Trabzonspor karşısından galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde 9. sırada yer alan Sivasspor oynadığı 29 maçtan 40 puan topladı.
55 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor ise rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Sivasspor Trabzonspor Süper Lig
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