Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 22 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 43 gole engel olamadı.

11'LER BELLİ OLDU

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Saba, Gradel, James.

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka.