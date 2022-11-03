Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayan müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetiyor.

Gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor, deplasmandan galibiyet ile dönmeyi hedefliyor. Sivasspor'da ısınma sırasında kasığında ağrı hisseden Robin Yalçın'ın yerine Caner Osmanpaşa ilk 11'de yer aldı.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, ​​​​​​​Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.

Bu sezon Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan kırmızı beyazlılar, Slavia Prag karşısında Avrupa arenasındaki 28. maçına çıkacak.

Söz konusu müsabakalarda sahadan 10 kez galibiyet ile ayrılan temsilcimiz, 14 mağlubiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Stat: Eden Arena.

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez.

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, David Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski