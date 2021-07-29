Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.

Moldova'daki ilk mücadeleyi 1-0 kazanan kırmızı beyazlılar, rakibi karşısında hata yapmadan bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor. Fildişi Sahili ile olimpiyat oyunlarında yer alan Max Gradel'in yanı sıra sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve Aaron Appindangoye bu maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

Sivasspor'un muhtemel 11'i: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Dimitrios, Uğur, Felix, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Henrique, Yatabare.