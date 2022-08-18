Yeni Malmö Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoç hakem William Collum yönetecek.

İsveç'ten avantajlı bir skorla dönmeyi hedefleyen Demir Grup Sivasspor'un bu kritik sınavı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivas temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlamış ve Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 20 maça çıkan kırmızı beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı. 2 maç ise berabere sona erdi.

Sivasspor geçen sezon da Avrupa'da mücadele etmişti

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti. Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.

Muhtemel 11'ler

Malmö: Dahlin, Moisander, Martin Olsson, Nielsen, Beijmo, Rakip, Pena, Berget, Ceesay, Thelin, Buay Turay.

Demir Grup Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Appindangoye, Caner, Uğur, Ulvestad, Cofie, N'jie, Kerem, Gradel, Yatabare.