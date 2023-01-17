Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 14.30'da başlayan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

38. dakikada Hakan Arslan, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Sivasspor ile Karacabey Belediyespor bu karşılaşma ile birlikte ilk kez resmi bir müsabakada birbirlerine rakip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Sivas temsilcisi 5. turda evinde Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Kupaya 4. turda dahil olan Karacabey Belediyespor ise Bandırmaspor ve Bitexen Giresunspor'u eleyerek son 16'ya kaldı.

Teco Karacabey Belediyespor ise kupaya 4. turdan başladı Karacabey Belediye Spor, kupa macerasına 4. turdan başladı.

Bu turda Bandırmaspor’u 3-0 ile geçen Bursa ekibi, 5. turda Bitexen Giresunspor’u 5-0 yenerek tur atladı ve son 16 turuna kaldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa.

Teco Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Erdem Gümüş, Vedat Bora, Ata Kurtuluş, Muhammet Yeşil, Abdullah Balıkçı, Erdem Dikbasan (Dk. 46 Hakan Demir), Mustafa Diler, Ulaş Zengin, Serkan Emrecan Terzi, Devrim Taşkaya (Dk. 46 Ömer Kuşan).

Gol: Dk. 38 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)