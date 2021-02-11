Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Demir Grup Sivasspor, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan taraf yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Camara'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Nuri, Doğukan, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Orgill.