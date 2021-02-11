Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Demir Grup Sivasspor, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Sivasspor'da 5 eksik
Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode, müsabakada forma giyemeyecek.
Etiketler: Sivasspor Antalyaspor Türkiye Kupası
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