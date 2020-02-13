31. dakikada Yasin Öztekin Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 1-0

Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki ekip arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti.

[https://www.trtspor.com.tr/canli-skor-detay/1421873/]

Sivasspor, sahasında Antalyaspor’u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakem: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, Amilton, Veysel, Bünyamin

Gol: Dk. 31 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)