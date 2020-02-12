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Sivasspor kupada Antalyaspor'u ağırlayacak
[Grafik: TRT HABER]
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü Antalyaspor’u ağırlayacak. Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki ekip arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.
Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Kupada 3. randevu
Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti.
Sivasspor, sahasında Antalyaspor’u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
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