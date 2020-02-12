Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Kupada 3. randevu

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti.

Sivasspor, sahasında Antalyaspor’u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.