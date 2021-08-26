Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.

İlk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa kupalarında daha önce 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 10 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 33 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

İlk yarının önemli anları

8. dakikada Sivasspor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında bulunan Kayode’nin kafa vuruşuyla kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Grabara uzaklaştırdı. Ardından gelişen pozisyonda ceza sahası dışında bulunan Hakan Arslan’ın gelişine vuruşunda, top kalecide kaldı.

20. dakikada Kopenhag’ın geliştirdiği atakta Daramy ceza sahası dışında Diks’i topla buluşturdu. Diks’in topla buluştuktan sonra attığı sert şut, yan direkten döndü.

GOL - 24. dakikada Kopenhag’ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Pep Biel’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Stage, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

GOL - 39. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Daramy'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag takımının 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Parken

Hakemler: Lawrence Visse, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Uğur, Ziya, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Gradel, James