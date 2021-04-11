Sivasspor Konyaspor'u konuk ediyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Sivasspor, ligde 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
GOL - 27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.
30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.
PENALTI KAÇTI - 45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.
İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.