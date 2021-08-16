Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor Konyaspor'u konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Geçen sene topladığı 65 puanla ligi 5'inci sırada tamamlayan yiğidolar, UEFA Konferans Ligine katılma hakkı kazanmıştı.
Sezonu erken açan kırmızı beyazlılar, Konya ekibi karşısında ligin ilk maçını kazanmak için sahaya çıkacak.
Geçen sene sıkıntılı günler yaşayan ve 50 puanla ligi 11'inci sırada bitiren,İttifak Holding Konyaspor ise sezona galibiyetle başlamayı planlıyor.
İlhan Palut yönetiminde sezona sıkı hazırlanan Yeşil beyazlılarda hedef, Avrupa kupalarına katılabilmek.
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