Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 30.05.2023 19:22

Sivasspor Konyaspor'u ağırlıyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında, arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.

Sivasspor Konyaspor'u ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Arabam.com Konyaspor 49 puan ile yedinci sırada yer alıyor. Mücadele öncesi yeşil beyazlılar deplasmanda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

Son üç dış saha maçından kayıpsız dönen Stanojevic'in öğrencileri Sivas'ta da seriyi korumak istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Sivasspor Konyaspor'u ağırlıyor

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan Michalak'ın yerden gönderdiği topa penaltı noktası yakınında Mahir Emreli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

6. dakikada Mahir Emreli'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

GOL - 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Calvo'nun geri pasının ardından kaleci Sehic'in uzaklaştırmak istediği top Leke James'e çarparak filelerle buluştu. 1-0

28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada sağ çaprazdan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarptı.

37. dakikada sağ kanattan çizgiye indikten sonra altıpasa doğru paralel ilerleyen Murat Paluli'nin vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Leke James

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli

Gol: Dk. 17 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

ETİKETLER
Konyaspor Sivasspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşılaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
Çukura boru yerleştirirken göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
21:20
Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-16 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi
20:50
Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:06
İstanbul'un bazı mahallelerine yarın 12 saat su verilemeyecek
21:05
İzmir'de askeri personel taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
20:15
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
FOTO FOKUS
Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı
Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ