Sivasspor Konyaspor'u ağırlayacak

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.
Arabam.com Konyaspor 49 puan ile yedinci sırada yer alıyor. Mücadele öncesi yeşil beyazlılar deplasmanda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.
Son üç dış saha maçından kayıpsız dönen Stanojevic'in öğrencileri Sivas'ta da seriyi korumak istiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...