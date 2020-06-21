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Sivasspor Konyaspor'a konuk oluyor
[Grafik: TRT HABER]
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.
İttifak Holding Konyaspor 26 puanla 16 sırada yer alırken, Demir Grup Sivasspor 52 puanla 3. sırada kendine yer buldu.
Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazanmıştı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone
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