Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Kayserispor'u konuk ediyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (BAY) geçen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor ise oynadığı 24 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle hanesine 25 puan yazdırdı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Sivasspor Süper Lig
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