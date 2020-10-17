Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Lige Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, Milli takım arasına da deplasmanda aldığı MKE Ankaragücü galibiyetinin morali ile girmişti.

Sarı kırmızılı takımda hedef 5. haftayı da 3 puanla kapatmak.

Ligin 4. haftasını bay geçen Demir Grup Sivasspor, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has.

Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek.

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare.