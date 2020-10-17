Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Lige Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, Milli takım arasına da deplasmanda aldığı MKE Ankaragücü galibiyetinin morali ile girmişti.

Sarı kırmızılı takımda hedef 5'inci haftayı da 3 puanla kapatmak.

Ligin 4. haftasını bay geçen Demir Grup Sivasspor, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye'nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.