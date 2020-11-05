Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.55'te başladı ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

11. dakikada Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü attı.

Grupta henüz puan alamayan iki ekibin mücadelesinde Sivasspor, kazanan taraf olmak istiyor.

Deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, gol averajıyla grupta 3'üncü sırada bulunuyor.

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ ise son sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - CANER ATTI 11. dakikada Sağ kanattan Faycal Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanının önünde iyi yükselen Caner Osmanpaşa yere doğru bir vuruş yaptı, seken top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti. 1-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu.

Gol: Dk. 11 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)