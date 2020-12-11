Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.