Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor İstanbulspor'u konuk ediyor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.
Ligin yeni takımı İstanbulspor, geride kalan 5 haftada 4 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 3 puanla 16. sırada girdi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Sivasspor İstanbulspor Süper Lig
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