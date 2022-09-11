Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.

Ligin yeni takımı İstanbulspor, geride kalan 5 haftada 4 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 3 puanla 16. sırada girdi.

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