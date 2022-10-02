Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor Hatayspor'u konuk ediyor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki saat 14.30'da başlayan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Ligde geride kalan 7 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sivasspor, 3 puan hasretine Hatayspor karşısında son vermek istiyor.
Yeni teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Hatayspor, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.
Ligde oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayspor, puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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