Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki saat 14.30'da başlayan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Ligde geride kalan 7 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sivasspor, 3 puan hasretine Hatayspor karşısında son vermek istiyor.

Yeni teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Hatayspor, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayspor, puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...