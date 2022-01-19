Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor Göztepe deplasmanında
Göztepe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Süper Lig'de 21 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 21 puanla 16. basamakta bulunan Göztepe karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 2-2 sona ermişti.
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