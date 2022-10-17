Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Hem lig de hem de Avrupa'da üst üste aldığı galibiyetler ile moral kazanan Sivasspor, çıkışını sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Bitexen Giresunspor karşısında bu sezon ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivasspor 7 puan topladı.

Konuk Giresunspor ise, beş haftalık galibiyet özlemine son vermek için sahaya çıktı. Bu süreçte üç yenilgi ve iki beraberlik alan Giresunspor, deplasmandan üç puan ile dönmenin hesaplarını yapıyor.

Giresunspor, topladığı sekiz puan ile on ikinci sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, Yusuf Bozdoğan.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mustapha Yatabare.

Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Görkem Sağlam, Savicevic, Campuzano, Bajic, Kuwas.