Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Gençlerbirliği'ni ağırlıyor
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Mücadele öncesi Demir Grup Sivasspor'un ligde 14 puana sahip.
Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 lig maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan Gençlerbirliği'nin ise 12 puanı bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz..
Stat: Yeni Sivas 4 Eylül.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiania, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Faysal Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Polomat, Arda, Ömürcan, Berat, Murat Yıldırım, Sefa, Sio, Candeias, Stancu.
Etiketler: Gençlerbirliği Sivasspor Süper Lig
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