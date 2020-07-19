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Sivasspor Gençlerbirliği'ni ağırlıyor
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4'e çıkarmıştı.
Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son hafta öncesi kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Cofie, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Yatabare, Emre Kılınç, Kone
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, H.İbrahim, Berat, Sessegnon, Polomat, Stancu, Candeias, Soner
Etiketler: süper lig gençlerbirliği demir grup sivassporSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 20:47
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