Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenilmişti.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdjan Jovanovic

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo.

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Mandragora, Ambrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.