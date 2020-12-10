Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak ve beINSports1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Sivasspor'da koronavirüse yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Covid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta 6 puanla 3. sırada

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Sivasspor, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

Kırmızı beyalı takım Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kurarak grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.

Grubun bugün oynanması gereken Villarreal-Karabağ karşılaşması Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Muhtemel 11'ler

Stat: Bloomfield.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts.

Maccabi Tel Aviv: Bitton, Saborit, Glazer, Biton, Daniel, Yeini, Golasa, Cohen, Peretz, Hernandez, Pesic.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Claudemir, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare.