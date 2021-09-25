Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Sivasspor Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.
Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Yiğidolar, hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.
6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Vavacars Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımayı arzu ediyor.
Etiketler: Sivasspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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