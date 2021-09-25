Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Yiğidolar, hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.

6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Vavacars Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımayı arzu ediyor.