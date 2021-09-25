Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Yiğidolar, hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.

6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Vavacars Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımayı arzu ediyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 1. dakikada Karagümrük defansının hatalı pasında araya giren Henrique, kaleci Viviano'nun yanından topu Kayode'ye aktardı. Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

3. dakikada sol çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci Viviano son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Gradel'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğinin yanından auta çıktı.

40. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım topu son anda kornere gönderdi.

44. dakikada Henrique'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

45+3. dakikada Henrique defansın uzun pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Henrique, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.