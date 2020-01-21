Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 18 haftalık periyotta 37 gole ulaşarak bu kulvarda tarihi bir başarıya imza attı.

Tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Sivas ekibi, bu sezon ligde geride kalan süreçte 41 gollü Trabzonspor'un ardından ligin en fazla gol atan ikinci takımı olarak dikkati çekti.

Rakip fileleri 37 kez havalandırma başarısı gösteren Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 18 maçlık periyotta en iyi hücum performansını sergiledi.

Ligde 18'nci haftalar itibarıyla Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 34 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk mücadelesi 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ise 30'ar gol atmıştı.

Ligde her maçta gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, maç başı 2,05 gol ortalamasıyla oynuyor.

En golcüsü Mustapha Yatabare

Demir Grup Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 18 haftalık periyotta 8 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş (2), Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç 6, Fernando 5, Arouna Kone, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş dörder, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal birer golle takımına katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 18 haftalık süreçte rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.

Sivasspor'un Süper Lig'de 18. haftalar itibariyle attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

Sezon Attığı Yediği 2005-2006 19 17 2006-2007 18 22 2007-2008 30 13 2008-2009 30 12 2009-2010 22 32 2010-2011 17 33 2011-2012 29 29 2012-2013 21 24 2013-2014 34 23 2014-2015 19 28 2015-2016 18 26 2017-2018 24 28 2018-2019 24 25 2019-2020 37 17

Kaynak: AA