Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

İlk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa kupalarında daha önce 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 10 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 33 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

Stat: Parken

Hakemler: Lawrence Visse, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Uğur, Ziya, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Gradel, James