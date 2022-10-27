Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetiyor.

Sivasspor, grubunda 7 puan ve averajla ikinici sırada yer alıyor. Yiğidolar grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Rakip CFR Cluj da aynı puanla ve averajla lider konumunda yer alıyor. 4 maçta 2 gol yiyen Romanya ekibi, grubun en az gol yiyen takımı durumunda.

Sivasspor, Cluj karşısında Romanya'da oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı. Yiğidolar seyircisi önünde oynayacağı bu maçı da kazanarak grup liderliği için avantaj arayacak.

Maçı kazanması durumunda temsilcimize grup liderliği için son maçında beraberlik yetecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Maçta ilk etkili atak, 3. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.

5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.

GOL - 22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen (Norveç)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

Gol: Dk. 22 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 15 Kolinger (CFR Cluj)