Sivasspor CFR Cluj'ı ağırlayacak
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında bugün Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek.
Sivasspor, grubunda 7 puan ve averajla ikinici sırada yer alıyor. Yiğidolar grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
Rakip CFR Cluj da aynı puanla ve averajla lider konumunda yer alıyor. 4 maçta 2 gol yiyen Romanya ekibi, grubun en az gol yiyen takımı durumunda.
Sivasspor, Cluj karşısında Romanya'da oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı. Yiğidolar seyircisi önünde oynayacağı bu maçı da kazanarak grup liderliği için avantaj arayacak.
Maçı kazanması durumunda temsilcimize grup liderliği için son maçında beraberlik yetecek.
11'LER BELLİ OLDU
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen (Norveç)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga
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