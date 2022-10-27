Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek.

Sivasspor, grubunda 7 puan ve averajla ikinici sırada yer alıyor. Yiğidolar grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Rakip CFR Cluj da aynı puanla ve averajla lider konumunda yer alıyor. 4 maçta 2 gol yiyen Romanya ekibi, grubun en az gol yiyen takımı durumunda.

Sivasspor, Cluj karşısında Romanya'da oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı. Yiğidolar seyircisi önünde oynayacağı bu maçı da kazanarak grup liderliği için avantaj arayacak.

Maçı kazanması durumunda temsilcimize grup liderliği için son maçında beraberlik yetecek.

11'LER BELLİ OLDU

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen (Norveç)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga