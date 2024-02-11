Sivasspor Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan EMS Yapı Sivasspor, 30 puan topladı.
11 iç saha maçının 2'sini kazanan kırmızı beyazlılar, galip gelerek üst sıraları zorlamayı amaçlıyor.
36 puanı bulunan konuk Çaykur Rizespor ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Ligde son iki maçtan 1 puan çıkaran İlhan Palut'un ekibi, galip gelerek üçüncülük iddiasını güçlü tutmak istiyor.
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadı
Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Uğur Sarı