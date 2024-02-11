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Spor
TRT HABER/AA 11.02.2024 14:16

Sivasspor Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Sivasspor Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor
[Fotograf: AA]

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Sivasspor Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan EMS Yapı Sivasspor, 30 puan topladı.

11 iç saha maçının 2'sini kazanan kırmızı beyazlılar, galip gelerek üst sıraları zorlamayı amaçlıyor.

36 puanı bulunan konuk Çaykur Rizespor ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Ligde son iki maçtan 1 puan çıkaran İlhan Palut'un ekibi, galip gelerek üçüncülük iddiasını güçlü tutmak istiyor.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadı

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Uğur Sarı

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