Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor Beşiktaş'ı ağırlıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puanla 12. sırada yer alıyor.
Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 41 puanla 6. sırada bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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