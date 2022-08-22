Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA / İHA
Sivasspor Alanyaspor'u ağırlayacak
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivasspor3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vermek istiyor.
Lige 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Alanya temsilcisi ise 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Sivasspor Alanyaspor Süper Lig
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