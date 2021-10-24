Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Bahattin Şimşek yönetti.

İki ekip Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak

Geride kalan 9 haftada Sivasspor, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 12 puan ile 10. basamakta.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

GOL - 7. dakikada Sivasspor öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

31. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Orta alandan gönderilen uzun topta rakip defansın arkasına sarkan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü önledi.

38. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan kullandığı frikikte top baraja çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Kayode'nin sağ kanattan altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topu, rakip defans oyuncuları son anda araya girerek uzaklaştırdı.

Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Henrique, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Gol: Dk. 7 Gradel (Sivasspor)