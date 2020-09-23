Shota Arveladze de koronavirüse yakalandı
Shota Arveladze, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, koronavirüse yakalandı.
Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı. Ünlü teknik adamın tedavisine başlandı.
I tested positive for Covid 19. I’m currently isolating while waiting for a second test to confirm the results. I will keep you updated on how I’m doing. Thanks for your messages. pic.twitter.com/YTul2zZjmn— Shota Arveladze (@arveladze_shota) September 23, 2020