Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, koronavirüse yakalandı.

Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı. Ünlü teknik adamın tedavisine başlandı.

I tested positive for Covid 19. I’m currently isolating while waiting for a second test to confirm the results. I will keep you updated on how I’m doing. Thanks for your messages. pic.twitter.com/YTul2zZjmn