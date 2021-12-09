Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sergen Yalçın istifasını yönetime sundu
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını yönetime sundu
Siyah-beyazlıların saat 12.00'de başlayan antrenmanını, yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2021
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, istifasını yönetime sundu. Ayrıntıları TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir aktardı.https://t.co/DTuyFkIWde pic.twitter.com/4T81bTDTq8
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın Son Dakika
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