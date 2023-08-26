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Spor
AA 26.08.2023 09:45

Serdar Dursun Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

Serdar Dursun Fatih Karagümrük'te

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski golcüsünün geri döndüğü vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Yuvana hoş geldin Serdar Dursun. Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz."

2014-2016 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun, kırmızı-siyahlı takımla çıktığı 70 maçta 19 gol atıp 10 asist yapmıştı.

İstanbul ekibindeki performansının ardından önce Almanya'nın Greuther Fürth, ardından da Darmstadt takımına transfer olan milli futbolcu, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye imza attı.

Serdar Dursun'un transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü de oyuncusunun gittiğine dair paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Serdar Dursun, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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