Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 20:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırdı
[Fotoğraf: AA]
Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı. Paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşan Uruk, rekorun yeni sahibi oldu.
Serbest dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda dünya rekoru denemeleri gerçekleştirdi.
Uruk, paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
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