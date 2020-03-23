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Senegal'de vaka sayısı 79'a yükseldi
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Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 79'a yükseldi.
Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde Kovid-19 semptomu gösteren 60 kişiden 12'sinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, vakaların 6'sının yurt dışından gelen, 2'sinin izlenen kişilerden, 4'ünün de temastan kaynaklandığı kaydedildi.
Böylece ülkedeki vaka sayısı 79'a çıktı.
Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlardan belirtilen tavsiyelere azami gayret göstermelerini istedi.
Etiketler: vaka senegal ölüm kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 23:17
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