Galatasaray'da forma giyen Haris Seferovic, Kasımpaşa ile anlaştı.

Sezon başında Benfica'dan kiralanan Seferovic sezon sonuna kadar Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile ligde 13 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.