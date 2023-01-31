Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 06:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Seferovic Kasımpaşa'da
[Fotograf: AA]
Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic sezonu sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı.
Galatasaray'da forma giyen Haris Seferovic, Kasımpaşa ile anlaştı.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan Seferovic sezon sonuna kadar Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.
30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile ligde 13 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: Transfer Haberleri Galatasaray Kasımpaşa
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