2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu'na (TSF) ana sponsor olarak destek veren İş Bankası, olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcuları “2022 Satrancın Yıldızları” etkinliğinde bir araya getirdi.

İş Bankası’nın TSF ile 17 yıldır sürdürdüğü yol arkadaşlığının heyecanının da yaşandığı etkinliğe, Azerbaycan’da düzenlenen Dünya U16 Satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olarak bir ilke imza atan milli takım sporcuları ile bu yıl içerisinde gerçekleştirilen dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcular katıldı.

"Satranç, her durumda çok şey kazandıran bir spor dalı"

Etkinlikte konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sporcuların kazandıkları dereceler ve başarılarıyla Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmelerinden büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Satrançta milli takımın olimpiyat şampiyonluğuna vurgu yapan Aran, Banka'nın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendiğini hatırlatarak, “2024 Paris Olimpiyatları’nda da sporcularımızın satrançtaki gibi bir başarı kazanmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Aran, satrancın faydalarına değinirken, bir zeka ve strateji sporu olan satrançta sporcuların zihinsel olarak önemli aşama kaydettiklerini, satrançta öğrendikleriyle hayata karşı duruşunun, tutumunun değiştiğini, olgunlaştığını, özgüven ve sorumluluk duygularının pekiştiğini anlattı.

Aran, satranç sayesinde zekasını, aklını kullanıp zamanla da yarışarak birçok kombinasyonu aynı anda düşünüp hamle yapan sporcuların ileriyi görme, planlama, kuramsal düşünme ve analiz etme, dikkat, konsantrasyon, hafıza gibi zihinsel potansiyelini de ortaya çıkardığını kaydetti.

Özgüveni yüksek, yaratıcı, üretken bir birey olmaya katkıda bulunan satrancın aynı zamanda hayal etme, sabır, stresle başa çıkma, duyguları yönetebilme konusunda da gençlere, çocuklara çok şey kattığını vurgulayan Aran, “Satrançta kazansanız da kaybetseniz de aslında çok şey kazanıyorsunuz. Gerçek anlamda kaybetmenin olmadığı, her durumda çok şey kazandıran bir spor dalı.” dedi.

Aran, satrançta yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesinin önemine dikkat çekti.

"Bundan 17 yıl önce Satranç Federasyonu ile imza attığımız iş birliğinin ve okullarda satranç sınıfları açmamızın arkasında yatan en temel unsur da buydu; satrancı küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın kolayca erişebileceği bir spor dalı haline getirmek. Bu nedenle Federasyon ile birlikte satrancın okullardaki ders programına alınmasını destekledik. Böylelikle okullarda satranca ilgisi, yeteneği olan çocuklarımız Federasyonumuz tarafından keşfediliyor ve özel eğitimlerle çocuklarımızın satranç yolculukları başlıyor. Ülkemizin birçok yerinde yaşayan binlerce çocuğumuzun hayatına satrançla dokunmak, onlara yeni bir dünya, yeni bir ufuk açmak çok kıymetli.”

"Lisanslı satranç sporcu sayısını 30 binden 1 milyon 200 bine çıkardık"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Türk satrancının son yıllarda yıldızlaştığını ve çok sayıda tarihi başarıya imza attığını ifade etti.

“Türkiye İş Bankası'yla 17 yıldır tüm hamlelerimizi Türkiye'nin geleceği ve Türk satrancının başarısı için attık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gece gündüz çalıştık, tüm yurdu karış karış gezdik. Çok sayıda gencimizin hayatına dokunduk. Lisanslı satranç sporcu sayısını 30 binden 1 milyon 200 bine çıkardık. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, ülkenin en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip federasyonu olduk. Ülkemizdeki her 10 sporcudan 1'i artık satranç sporcusu ve bu oran dünya ortalamasının da üzerinde. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile büyük bir aile olduk. Attığımız doğru adımlar başarıyı getirdi. A Mili Takımımız olimpiyatlarda ‘Yenilmez Türkiye’ dedirtti. 2022 yılında genç millilerimiz, tarihimizde bir ilke imza attı ve ilk defa ‘olimpiyat şampiyonu’ olduk. Biri olimpiyat şampiyonluğu olmak üzere dünya, Avrupa ve uluslararası şampiyonalarda toplam 606 madalya kazandık. Dünyanın en genç uluslararası ustası 8 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş oldu.”

“Satranç için çok sayıda proje ürettik” diyen Tulay, yaklaşık 30 bin okula satranç sınıfı açtıklarını, suça sürüklenmiş çocukları "Yeni Hayata Bir Hamle" projesiyle satrançla tanıştırdıklarını, 30 ceza infaz kurumunda 40 satranç sınıfı açtıklarını "Benim Hamlem Benim Geleceğim" projesi ile 35 denetimli serbestlik müdürlüğünde çocuklara, kadınlara ulaştıklarını bildirdi.

"Rakamlara yansıyan başarımız sınırlarımızı aştı, dünyaya ulaştı"

Gülkız Tulay, "Gören Eller" projesiyle Türkiye’deki tüm görme engelliler okullarında satranç sınıfları açtıklarını, çocukların dünyasını satrançla aydınlattıklarını, "Sevgi Evleri"nde devlet koruması altında binlerce çocuğu satrançla tanıştırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Rakamlara yansıyan başarımız sınırlarımızı aştı, dünyaya ulaştı. Avrupa'nın en görkemli organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Satranç otoritelerinden övgüler aldık. Ülkemizin adını satrançla anılır hale getirdik. FIDE’nin ‘Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri’nde Avrupa'nın en başarılı ülkesi Türkiye oldu. Ben satrancın yaygınlaştırılmasında yürüttüğümüz projeler ve alınan başarılar nedeniyle ‘Avrupa’nın Üstün Başarılı Yöneticisi’ seçildim. Türkiye’nin ilk kadın uluslararası satranç ustası ve yönetim kurulu üyemiz Nilüfer Çınar Çorlulu, ‘Avrupa’nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni’ oldu. Ne büyük mutluluk ki satranç sınıfları sayesinde bu sporla tanışan, engelleri satrançla aşan Handenur Şahin’imiz ise ‘Avrupa’nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Kadın Oyuncusu’ seçildi. Satrançta özellikle de son 10 yılda yaşanan bu büyük dönüşümde, tüm zaferlerimizde hep yanımızda olan, bize her adımda güç veren ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. Birlikte yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var.”

Konuşmaların ardından Dünya U16 Satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olarak bir ilke imza atan milli takım sporcuları ile bu yıl içerisinde gerçekleştirilen dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporculara Hakan Aran ve Gülkız Tulay tarafından ödül ve hediye takdimi yapıldı.

Ödüle layık görülen sporcular şöyle:

"Dünya U16 Satranç Olimpiyatı Şampiyon Takımı: Eray Kılıç, Taha Özkan, Gülenay Aydın, Hatice Aslı Muştu, Hasan Hüseyin Çelik, Efe Metehan Yavuz.

Dünya Yaş Grupları Şampiyonası: Senem Gül Başsarı.

Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası: Baver Yılmaz, Ediz Gürel, Ali Poyraz Uzdemir.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası: Yağız Kaan Erdoğmuş, Elifnaz Akat, Arya Aydoğan, Işıl Can, Işık Can, Ata Peray, Beren Kalyoncu, Yusuf Portakalcı, Atakan Mert Biçer, Bilgesu Şeker, Melek Nisa Kuru, Deniz Anakök, Arda Sözat, Dila Baloğlu, Elif Keskin.

Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası: Berk Madsman, Mertcan Seviğ, Jülide Aysu Mutlu, Alp Madsman, Ata Kolat, Gülce Nehir Kara, Gülcan Sena Kayış, Demhat Zerey."

Bu arada, etkinlik sonrası Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinliğe katılan bazı satranç sporcularıyla satranç oynadı.