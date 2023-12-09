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Spor
TRT HABER / AA 09.12.2023 15:45

Samsunspor'un rakibi Kasımpaşa

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Samsunspor'un rakibi Kasımpaşa

Samsun Yeni 19 Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Samsunspor, 11 puan topladı.

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor, galibiyet serisi yakalamak için Kasımpaşa'yı da mağlup etmek istiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 21 puanla 7. sırada yer aldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Samsunspor'un rakibi Kasımpaşa

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