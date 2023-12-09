Samsunspor'un rakibi Kasımpaşa

Samsun Yeni 19 Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Samsunspor, 11 puan topladı.

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor, galibiyet serisi yakalamak için Kasımpaşa'yı da mağlup etmek istiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 21 puanla 7. sırada yer aldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...